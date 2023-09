Shakira confirma Brasil na próxima turnê e declara relação especial com o País

Em entrevista à Vogue Brasil, Shakira deu a melhor notícia que os fãs brasileiros poderiam ter: a próxima turnê da cantora passará pelo País. “Estou planejando os shows para o próximo ano, e claro que o Brasil não pode faltar”, garantiu a musa pop colombiana.

“Tenho uma relação muito especial com o País e com meus fãs brasileiros desde muito jovem. Em uma de minhas primeiras turnês passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que é uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo”, declarou.

Assuntos relacionados

A cantora já tinha comunicado para a revista Billboard que a próxima turnê não será parecida com a produção gigantesca da “Renaissance World Tour", da cantora Beyoncé. Mesmo assim, ela avisou que prepara uma produção especial e caprichosa: “Sinto que será a maior turnê que já fiz”.

Na entrevista à Vogue, a cantora de 46 anos comentou como o ano de 2023 movimentou sua carreira de uma maneira diferenciada. “Este ano acho que entendi que quando a vida te tira de um lado, compensa por outro. Tem sido bom desfrutar de um momento de muita criatividade na minha carreira e afinidade com o público, além do apoio constante dos meus fãs”, disse.

Depois de um período longe dos holofotes, a artista lançou um hit atrás do outro. Em "BZRP Music Sessions Vol. 53", uma parceria com o DJ e produtor argentino Bizarrap, cantou de peito aberto sobre o fim do casamento com Gerard Piqué e conquistou 14 recordes mundiais reconhecidos pelo Guinness. Depois, no feat com a também colombiana Karol G em "Acróstico", falou sobre a maternidade e conquistou o público com a participação dos filhos Milan e Sasha no videoclipe. O último lançamento, "Jefe", parceria com a banda mexicana Fuerza Regida, deu o que falar por ser ter sido dedicado à babá que a ajudou no processo de separação.

No bate-papo, a artista também comentou sobre o "segredo" de transformar uma música em sucesso. "Não há fórmula. É uma ciência imprecisa, por isso é melhor não criar em busca do sucesso, porque é um alvo elusivo. Quanto mais fiel você for aos seus instintos como artista, melhores chances você tem de conseguir", defende.

Ela ainda mencionou sobre a importância do cenário musical atual abrir cada vez mais espaço para os latinos: “Sinto muito orgulho pelo lugar que os latinos estão ocupando hoje. Nunca teria imaginado isso quando comecei e tive que traduzir tudo em inglês para ter sucesso neste mercado. Isso é um reflexo das mudanças na sociedade em geral, os latinos se tornaram um público de muito peso, que consome muita música e está marcando tendências”.

Última turnê

A última temporada de shows da cantora colombiana foi em 2018, quando ela apresentou o disco “El Dorado”. A turnê passou pelo Brasil, onde Shakira tem bastante sucesso.

Antes de 2018, a colombiana ficou quase oito anos sem vir ao Brasil. Em 2010, ela esteve no País para uma série de shows do projeto "Sale el Sol”. A primeira vez que a cantora veio ao Brasil foi em 1997, na turnê "Pies Dezcalzos".