Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça? Vote

Após a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda' 2023, o ator André Gonçalves concluiu a prova com o melhor tempo e se livrou da berlinda. Assim, a roça foi formada com Lucas Souza, Nathalia Valente e Rachel Sheherazade. Aquele que receber menos votos do público, será eliminado.

Na formação da roça de terça-feira (26), Rachel foi a escolha do fazendeiro Yuri Meirelles. Já Lucas Souza recebeu o maior número de votos e, então, puxou Nathalia Valente. No resta um, André levou a pior e pôde vetar um dos peões da berlinda de participar da prova que garante o posto mais alto do jogo: ele escolheu a influenciadora digital.

COMO FOI A FORMAÇÃO INICIAL DA ROÇA?

Na terça-feira (26), o fazendeiro Yuri escolheu Sheherazade para ocupar a primeira cadeira da berlinda.

Então, a maioria dos competidores votou em Lucas. Por ser o preferido, ele pôde puxar alguém da baia para compor a roça, então escolheu Nathalia.

Na dinâmica do resta um, André sobrou e ocupou o quarto banquinho da roça. Por ser o último, o ator poderia vetar um dos oponentes da Prova do Fazendeiro e ele escolheu Nathalia.

Durante a Prova do Fazendeiro, André foi o mais rápido. Cada participante teve 3 minutos para acertar o maior número de bolas possível. Cada arco tinha uma pontuação diferente. Como o ator levou a melhor, ele comandará a casa nesta semana.