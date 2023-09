Paloma Duarte explica inchaço no rosto e rebate críticas: 'não é da conta de ninguém'

A atriz Paloma Duarte publicou nas redes sociais uma foto em que apareceu com o rosto inchado ao lado do filho e decidiu se pronunciar, nesta quarta-feira (27), após receber diversas críticas sobre sua aparência.

Em uma das publicações, seguidores deixaram comentários como "Misericórdia, não a reconheci", "Essa não é a Paloma", "Menina, você é linda, mas essa desarmonização ficou horrível, não faz mais nada" e “Está totalmente diferente”, escreveram.

Por conta da repercussão da foto, a artista fez um desabafo. Ela afirmou que o inchaço é devido a um procedimento cirúrgico que passou recentemente. "Ontem postei uma foto de manhã, sem make e inchada. Essas fotos de hoje são 4 horas depois das de ontem," iniciou.

"Para os linguarudos de ontem, eu posto foto inchada e sem make com a mesma facilidade que posto as fotos produzidas. O motivo do inchaço matutino, é porque passei por processo cirúrgico recentemente. E isso não é da conta de ninguém!", explicou.

"Seria incrível se vocês usassem essa gana, para escrever coisas maneiras quando faço post sobre preconceito, minorias, direitos… Ao invés de só escrever quando aparece um rosto inchado no feed. E como diria minha musa mineira, Dra Luana, beijo procês", completou.

Recentemente, outra publicação de Paloma Duarte causou polêmica em suas redes sociais. A artista revelou aos seguidores que não tem o umbigo ao postar uma foto, seguindo uma trend do Instagram.

"Pedaço(s) de mim. Trend do João Vitti. [...] Não adianta que não tenho umbigo”, escreveu, em tom de brincadeira, na legenda do post.