Marina Ruy Barbosa vai acionar Débora Nascimento na Justiça por insinuar traição

A atriz Marina Ruy Barbosa vai acionar Débora Nascimento na Justiça após ela insinuar que a ruiva teria tido um caso com seu ex-marido, José Loreto, o que culminou na separação dos dois. A informação é do “Notícias da TV”.

Débora participou, na última semana, do videocast “Desculpa Alguma Coisa”, de Tati Bernardi, e sugeriu, apesar de não citar nomes, que Marina tinha sido o pivô de sua separação, em 2019. Esse foi o motivo de Marina preparar uma notificação a Débora para obter esclarecimentos na Justiça. A ruiva preparou um dossiê com várias conversas que teve com Loreto quando ambos contracenavam em “O Sétimo Guardião”.

O “Notícias da TV” teve acesso a um print de uma conversa de Marina e José Loreto, no qual o ator diz que Débora estava doente, e por isso havia cismado com a ruiva, mesmo após ele dizer que não houve nada entre eles.

Na época dos boatos, em 2019, Marina procurou a Globo e mostrou as mensagens que Loreto mandava para ela se declarando. Na época, ela era casada com o empresário Xand Negrão. Marina chegou a dizer a Loreto que ele estava confundindo as coisas.

A Globo, por sua vez, pediu que Marina não se defendesse publicamente dos boatos, já que Débora estava passando por problemas pessoais. Ela acatou o pedido da emissora, mas não gostou de ver Débora trazendo o assunto novamente, anos depois, por isso a interpelação judicial.

Entrevista

No videocast “Desculpa Alguma Coisa”, Débora não falou o nome de Marina, mas disse que pessoas se negaram a enxergar a realidade dos fatos sobre a infidelidade de José Loreto, e chegou a afirmar que o boato sobre o surubão de Noronha foi usado como cortina de fumaça para a traição do ator não se tornar pública.