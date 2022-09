Paloma Duarte é diagnosticada com endometriose após ‘dor insuportável’

Após famosas como Anitta e Larissa Manoela revelarem que forem diagnosticadas com endometriose, a atriz Paloma Duarte também compartilhou com os seguidores, nesta sexta-feira (30), que descobriu ter a doença após sentir “dor insuportável”.

O relato foi publicado no Instagram. A artista ainda revelou que terá que passar por uma cirurgia.

“Estou com endometriose. Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… Meu caso é cirúrgico e, apesar de o procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. Eu demorei muito a perceber os sintomas", disse.

A atriz disse ainda que a dor ficou "insuportável" e aconselhou que outras mulheres também realizem exames.

"Então, irmãs de útero, fiquem atentas Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível, o que me ajuda é isso: beijo e carinho”, escreveu ela na legenda em que aparece sendo beijada pelos filhos.

Apoio de famosas

Larissa Manoela comentou no post, e fez questão de apoiar a amiga “Juntas. Te amo!”.

A endometriose provoca dores e até dificuldade para engravidar quando há inflamação das células menstruais no interior da cavidade pélvica.

As manifestações da enfermidade são cólicas fortes durante o período menstrual, dor pélvica crônica e durante a relação sexual, além de alterações intestinais e urinárias.

O diagnóstico é feito a partir de um exame ginecológico clínico, seguido de exames de laboratório e de imagem para confirmar a existência da doença.

Recuperação insuportável

Em julho, a cantora Anitta também passou por uma cirurgia de endometriose em São Paulo. A artista fez procedimento após uma turnê de 11 shows na Europa. Depois de ter feito a cirurgia, Anitta usou as redes sociais para dar notícias aos fãs e revelou que a recuperação estava sendo “insuportável”.