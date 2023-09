Viih Tube revela que não tem mais contato com Rodrigo Mussi

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao revelar que não tem mais nenhum tipo de contato com Rodrigo Mussi. Na época que ele sofreu um acidente de carro, em 2022, eles eram muito amigos. Rodrigo chegou a morar na casa dela em São Paulo durante um período, para se recuperar do que havia acontecido.

“Eu não tenho mais nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nem de amizade, nem de conhecido, nada. Eu não sei se foi o tempo, se foi o momento, se foi acontecendo, não sei o que foi”, contou ela, ao podcast VacaCast.

A ex-BBB reforçou que o afastamento aconteceu de forma natural. “A gente tinha uma amizade muito forte, principalmente quando ele sofreu o acidente, ele se recuperou na minha casa. Depois que comecei a namorar o Eli, a gente ainda era muito amigo. Aí, eu engravidei e ele chegou a ir ao chá revelação, mas depois disso... Acho que nossa conversa acabou aí, com o convite do chá, nunca mais no falamos. Não sei o que houve, só não somos mais amigos e não temos relação nenhuma. Não aconteceu nada, não brigamos, só nos afastamos”.

Ela também contou que Rodrigo continua muito próximo de Eliezer, seu atual companheiro, com quem ela tem Lua, de 5 meses. ”Ele ainda é muito amigo do Eli, sempre conversam, desabafam um com o outro”.