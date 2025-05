Belo é escalado para novela na TV Globo e gera revolta entre atores por protagonismo e alto salário

A estreia do cantor Belo em novelas na TV Globo tem gerado insatisfação entre atores da emissora. O artista será Misael em Três Graças, próxima novela das nove da Globo, assinada por Aguinaldo Silva.

Um dos personagens centrais da trama, Belo estará ao lado de veteranos como Murilo Benício, Grazi Massafera e Sophie Charlotte.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os principais incômodos são o protagonismo de Belo na trama e o salário que será pago ao cantor — equivalente ao de nomes bem mais experientes.

Estratégia para atrair o grande público, Belo teria uma participação pontual na novela. Contudo, a performance do artista nos testes acabou estendendo o papel dele, que será um dos principais rivais do vilão da trama, interpretado por Murilo Benício.

Apesar de contar com o registro profissional de ator (DRT), o cantor tem pouca experiência com atuação e está fazendo o primeiro papel em uma novela da Globo. O espaço garantido a ele na trama tem gerado insatisfação no elenco.

Atores que ainda não confirmaram participação em Três Graças, mas tem sido sondados, também estariam incomodados, informa a colunista. A participação dele está sendo considerada uma injustiça com outros profissionais com mais tempo de carreira e com mais estudos.

O diretor da trama Luiz Henrique Rios tem tentado "pagar incêndios" nos bastidores, para tentar diminuir o nível de tensão antes do início das gravações. A previsão de estreia de Três Graças é outubro, substituindo Vale Tudo.