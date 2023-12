Marlon Wayans, estrela de 'As Branquelas', chega a Fortaleza para a Farofa da Gkay

O ator Marlon Wayans, estrela do filme 'As Branquelas', desembarcou em Fortaleza nesta segunda-feira (4) para participar da Farofa da Gkay, evento que celebra os 31 anos da influenciadora no Marina Park Hotel,

Em publicação no Instagram, Gessica Kayane posou ao lado do artista em uma sequência de fotos anunciando a chegada do convidado. "Olha só quem chegou das favelas de Beverly Hills…. direto pra FAROFA DA GKAY", ela escreveu na legenda.

Nos comentários, internautas comemoraram a participação no ator na festa e até brincaram com as frases icônicas do filme protagonizado por ele. "Agora a coisa ficou séria! Farofa internacional", "Eu vou ter um ADP" e "A única coisa apertada vai ser o meu sapato descendo pela sua garganta, Marcus" foram algumas das mensagens.

Marlon já estava de passagem pelo Brasil para participar da CCXP, em São Paulo, e aproveitou a estadia no país para curtir o tradicional evento que tem a influencer e atriz como anfitriã.

Farofa da Gkay 2023

A Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira (4), em Fortaleza. A festa da influencer Gessica Kayane vai até a quarta-feira (6), no Marina Park Hotel, e contará com cerca de 20 atrações dos mais diversos gêneros musicais, como axé, funk, sertanejo e muito mais.

Tudo deve ser compartilhado pela própria anfitriã em suas redes sociais e no perfil feito exclusivamente para a Farofa.

Hoje, se apresentam na festa artistas como Léo Santana, Pedro Sampaio, Claudia Leitte e Felipe Amorim.