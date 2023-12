Gkay distribui avisos sobre assédio no hotel onde acontece a Farofa da Gkay 2023

A Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira (4) em Fortaleza, no hotel Marina Park, e a aniversariante fez questão de distribuir no local avisos sobre assédio, após a polêmica com Tirullipa em 2022.

O influenciador Hiago Arraes mostrou um dos avisos em seu Instagram, com um trecho da música “Posturado e Calmo”, de Léo Santana. “Por mais que ela dê mole, respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não”.

Legenda: A foto foi divulgada pelo influenciador Hiago Arraes Foto: Reprodução/Instagram

Conforme a Quem, outro aviso tem a mensagem: “Você é parte dessa família farofeira. Viu alguma coisa? Pode meter a colher, sim”.

Na edição do ano passado, Tirullipa foi acusado de assédio e expulso da festa após vídeos dele desamarrando a parte de cima do biquíni de algumas meninas, em uma brincadeira estilo “Banheira do Gugu”, viralizar nas redes sociais.

Aniversário

A Farofa da Gkay comemora o aniversário da influenciadora Gessika Kayane. Ela comemorou 31 anos no domingo (3).

Gkay já está em Fortaleza desde ontem, e nos Stories de amigos, como o próprio Hiago, foi possível ver que ela já ganhou uma comemoração especial no domingo.

Hoje, se apresentam na festa artistas como Léo Santana, Pedro Sampaio, Claudia Leite e Felipe Amorim.