Tirullipa rebate novamente acusação de assédio na Farofa da Gkay e diz que houve 'mimimi'

O humorista cearense Tirullipa se pronunciou novamente sobre a acusação de assédio cometido por ele na Farofa da Gkay em 2022 e disse que a repercussão do caso foi 'mimimi". Ele foi acusado por mulheres de importunação por tirar o biquíni de participantes de uma brincadeira imitando a "Banheira do Gugu".

“Para todo mundo ali estava normal. Estavam filmando de boa, mas aí começou a acusação da internet, do 'mimimi', a outra visão da galera que não estava presente. Uma coisa é o calor [do momento] que você está ali, todo mundo rindo, brincando, só que esquecemos que tem gente filmando e, do outro lado, tem outro olhar, que condena”, disse Tirullipa em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!.

Ele contou ainda que Gkay pediu desculpas por tê-lo expulsado da festa: “Só que não foi feito assim. Gravei um vídeo e as pessoas lá gravaram um vídeo contra mim e aí foi que fiquei mal. Mas saí de boa, tranquilo. (...) Errei, isso é fato, mas não fui assediador. Encontrei ela [GKay] depois, ela pediu desculpa e falou: ‘Realmente era muita loucura naquela época, mas que bom que deu tudo certo para você. Também passei por uns processos difíceis".

Em outra entrevista, em junho, o cearense inclusive negou que foi expulso da Farofa e disse que ele quem resolveu sair.

Relembre a acusação

O caso ocorreu no dia 6 de dezembro, na Farofa da Gkay, realizada em Fortaleza. Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo humorista desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio. Tirullipa, casado com Stefânia Lemos desde 2006, foi visto na recepção do hotel momentos antes de ser retirado do evento.

Em nota oficial à época, a Farofa da Gkay confirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude de Tirullipa.

O próprio Tirullipa publicou vídeos nos stories do Instagram em que aparece abrindo a blusa de outra menina dentro d'água, chegando a colocar a mão nos seios dela, que estavam à mostra. A dona da festa, Gkay, estava ao lado do humorista durante a dinâmica na banheira e filmou o momento.

O assunto logo viralizou nas redes sociais e alguns internautas criticaram a atitude de Tirullipa. Em vídeo nas redes sociais, é possível ouvir fãs do lado de fora da Farofa gritando "Fora, Tirullipa".