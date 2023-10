Bruna Biancardi recebe alta da maternidade e já está em casa com Mavie: 'me dedicando 100%'

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou, nesta quarta-feira (11), que recebeu alta da maternidade São Luiz Star, em São Paulo, e já está em casa com a pequena Mavie, fruto do relacionamento com o jogador Neymar. A bebê nasceu no último dia 6, às 0h21, em um parto com cirurgia cesariana, que ocorreu bem.

A notícia foi compartilhada por Bruna em uma publicação nas redes sociais. No post, ela mostra Mavie em seu colo recebendo cuidados após a amamentação.

"Oie, já estamos em casa. Tô me dedicando 100% ao amor da minha vida. E em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas", escreveu a influenciadora.

Legenda: Pequena Mavie no colo da mãe Foto: Reprodução/Instagam

Já Neymar viajou para Cuiabá, onde se apresentou para a seleção pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na quinta-feira (12), ele joga pela amarelinha contra a Venezuela.

O casal está junto desde 2021. Em abril deste ano, anunciaram a espera por Mavie, segunda filha do jogador, que já era pai de Davi Lucca, de 12 anos, com a amiga Carol Dantas.