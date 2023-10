Conheça a maternidade São Luiz Star, onde Bruna Biancardi deu à luz a filha de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi deu à luz Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, às 00h21 desta sexta-feira (6), na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo, cuja diária chega a custar R$ 12 mil.

O hospital paulista dispõe de 173 leitos, que são divididos em: 4 leitos de UTI, 21 de semi, 58 de UTI neonatal e 90 de apartamentos (77 apartamentos, 11 suítes luxo e 2 presidenciais).

Legenda: A maternidade paulista São Luiz Star conta 173 leitos Foto: Divulgação

A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto "luxo" sai por R$ 7 mil, a noite.

As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado "life lounge", onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento.

Legenda: As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto Foto: Divulgação

Legenda: Sala anexa ao quarto da maternidade São Luiz Star Foto: Divulgação

O estabelecimento tem capacidade para a realização de até mil partos por mês, informou o grupo São Luiz. "Contamos também com oito salas exclusivas para cesarianas, cirurgias fetais e neonatais, distribuídas em dois andares. As UTIs adulto e neonatal estão equipadas com o que há de mais moderno em termos de tecnologia hospitalar, com a experiência e profissionalismo dos maiores especialistas do país, 24 horas por dia", diz o site da instituição.

Legenda: 'Camarote' anexo à sala de parto permite que os convidados assistam ao parto Foto: Divulgação

Legenda: As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado 'life lounge' Foto: Divulgação

De acordo com a revista Veja, uma câmera bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê. Na cobertura do edifício, há uma adega para 200 garrafas e chef francês.

RELACIONAMENTO DE NEYMAR E BRUNA

Em setembro, Neymar foi visto numa boate da Espanha com outras mulheres. Na ocasião, Bruna afirmou, nas redes sociais, estar ciente da gravação e "mais uma vez decepcionada". A influenciadora ponderou, no entanto, que concentraria esforços em dar à luz.

"Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Bruna nos stories.

Antes disso, o jogador já havia pedido desculpas públicas à namorada, pelo Instagram, por tê-la traído durante viagem a São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. "Errei", escreveu o atacante, na ocasião.