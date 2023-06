Neymar pede desculpas a Bruna Biancardi após rumores de traição: 'errei com vocês'

O jogador de futebol Neymar pediu desculpas para a noiva Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar affair com o brasileiro. Em publicação no Instagram nesta quarta-feira (21), ele admitiu que errou.

"Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso".

O texto iniciou detalhando que escreveu a desculpa pública por ela, pelo bebê que esperam e pela família dela. "Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei".

Neymar Jogador "Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade".

O jogador disse que seu pedido de desculpa tinha que ser público e que não imagina a vida sem ela. "Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá".

Ele concluiu o texto dizendo que serão sempre os dois, e declarando que ama Bruna.

Affair entre Neymar e influenciadora

De acordo com a influenciadora, ela e Neymar trocaram WhatsApp no início do ano, em janeiro. Os dois fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso em São Paulo.

A colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, recebeu a informação de que o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo.

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que sentiu usada e achou "escroto" ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Ela destacou ainda que não quer mais encontrar Neymar.

Gravidez de Bruna

Em abril, Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi revelaram que estão esperando o primeiro filho. O casal anunciou a gravidez em publicação conjunta no Instagram. O atleta já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de relacionamento com Carol Dantas.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", disseram na legenda.

"Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por voce!", continuam.