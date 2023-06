Fernanda Campos revela novos detalhes sobre suposta traição de Neymar, diz colunista

A influenciadora Fernanda Campos, suposto affair do jogador Neymar, revelou novos detalhes sobre a relação entre os dois. Após a colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, expor o caso, o craque teria ligado para Fernanda, e mandado mensagem ao não conseguir falar com ela.

“Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei ‘ó, aconteceu porque aconteceu’. Aí, ele fez um dramão e falou ‘parabéns, você ganhou a sua fama que você tanto queria’. Depois, ele não falou mais nada”, afirmou Fernanda.

O jornalista Erlan Bastos, do Em Off, afirmou que o jogador e a noiva Bruna Biancardi tem um suposto "acordo de traição", no qual ele podia ficar com outras mulheres, mas sem permissão para beijar, transar com garotas de programa e fazer sexo sem preservativos.

Apesar da chateação de Neymar com a exposição do caso, a influenciadora ainda compartilhou que o jogador não cumpriu o acordo, porque rolou beijo entre os dois. "“(Risos) Então ele [Neymar] errou”, disse Fernanda.

Encontro de Ney e Fernanda aconteceu em São Paulo

No início do ano, em janeiro, Fernanda e Neymar trocaram WhatsApp, fizeram chamada de vídeo e agora, em junho, quando o jogador retornou para o Brasil, ele a convidou para um encontro em um apartamento luxuoso em São Paulo.

A colunista recebeu a informação que o atleta estava na capital paulista para encomendar um terno, uma vez que seria padrinho de casamento de um amigo.

Fernanda Campos declarou ainda que não sabia do namoro de Neymar e que sentiu usada e achou "escroto" ele não ter falado do relacionamento.

A influenciadora explicou que só descobriu sobre o namoro dele com Bruna quando o jogador compartilhou fotos dos dois no Dia dos Namorados. Ela destacou ainda que não quer mais encontrar Neymar.