Suposta traição de Neymar a Bruna Biancardi gera memes nas redes sociais; veja

A suposta traição do jogador Neymar a Bruna Biancardi vem gerando repercussão na web. Conforme informações da colunista Fábia Oliveira, o craque do Paris Saint-Germain teria ficado com a blogueira Fernanda Campos, na véspera do Dia dos Namorados, em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, em São Paulo.

Ainda segundo a colunista, o flerte entre o jogador e a influenciadora teria começado em novembro de 2022, período da Copa do Mundo. Fernanda expôs registros de tela da conversa com Neymar e afirma que não sabia da gravidez de Bruna, ela ainda declarou que o jogador teria tido que seu relacionamento com Bruna estava oscilando.

Nas redes sociais, "Neymar" ficou nos assuntos mais comentados do Twitter.

Veja memes após informação de traição circular na web