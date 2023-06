Galã da Globo, Marcos Pitombo assume namoro com diretor de marketing

Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. O clima de romance está no ar e o casal foi visto no sábado, durante jantar em comemoração aos 41 anos do ator global. O ator, por meio de assessoria de imprensa, confirmou o relacionamento ao portal Notícias da TV.

Na imprensa, o namoro é considerado discreto, longe dos holofotes. Contudo, a paixão dos dois não é segredo para pessoas próximas ao casal. Pitombo e Kaddourah compartilharam seus momentos nas redes sociais.

O galã da Globo publicou uma declaração carinhosa que ganhou no dia de seu aniversário. "Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário", escreveu o diretor de marketing.

Pitombo e Kaddourah

A imprensa correu para conseguir mais informações sobre Iasser Hamer Kaddourah. Segundo o Notícias da TV, o diretor de marketing usa uma bandeira do Líbano em sua descrição de Instagram e fala fluentemente inglês, português e árabe.

O perfil ainda não tem publicações com Pitombo, mas Kaddourah exibiu recentemente um clique ao lado de Bela, cadela de estimação de Pitombo.

A sexualidade do galã sempre despertou curiosidade do público. Em 2021, Marcos Pitombo negou ter um affair com Erasmo Viana, ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi. A atriz Sabrina Petraglia, seu par romântico na novela Haja Coração (2016) também foi especulada como uma possível pretendente. Tudo negado pelo ator.