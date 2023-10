Qual o significado de Mavie? Entenda o nome da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Segundo o jornalista Léo Dias, Bruna Biancardi deu entrada na maternidade São Luiz Star, uma das mais luxuosas do País, em São Paulo, para dar à luz Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr, na noite dessa quinta-feira (5). O casal ainda não anunciou oficialmente, entretanto, a chegada da bebê.

Esse será o segundo filho de Neymar, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de relacionamento com Carol Dantas.

O nome de Mavie foi divulgado durante o chá revelação promovido por Neymar e Bruna em junho, na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.

O que significa Mavie?

O casal não divulgou especificamente o significado por trás do nome da filha, mas é possível que seja inspirado na expressão francesa "ma vie", que se traduz para "minha vida".

A maternidade onde Bruna foi ter a filha é da Rede D'Or São Luiz e uma das mais prestigiadas da capital paulista. Conforme o site da unidade, entre as instalações estão Espaço Estart, refeitório para mães e pronto-socorro individualizado, além de um moderno centro obstétrico.