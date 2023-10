Lexa se justifica após aparecer sentada no colo de ex-BBB

Solteira após o fim do casamento com MC Guimê, Lexa curtiu uma noite de karaokê com amigos, na terça-feira (3). No entanto, uma foto em que ela aparece sentada no colo do ex-BBB Matheus Lisboa acabou repercutindo nas redes sociais. A imagem foi divulgada pela página Circo da Mídia.

A assessoria de imprensa de Lexa negou que ela esteja em um novo relacionamento. “Lexa e Matheus são apenas amigos. Lexa continua solteira”, disse a equipe da artista, em comunicado enviado à Quem.

Matheus tem 33 anos e participou do BBB 16. Em 2017, ele também participou de “A Fazenda” e terminou o reality show em terceiro lugar. O influenciador não se manifestou sobre a foto.