Bruna Biancardi se pronuncia sobre suposta traição de Neymar em boate: 'decepcionada'

Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, se pronunciou nesta terça-feira (19) sobre a nova polêmica de uma suposta "noitada" onde o jogador teria sido visto com mulheres:"Boa Tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada".

"Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Bruna nos stories.

Assuntos relacionados

Suposta traição

Neymar teria sido flagrado em uma balada na Espanha, na última quarta-feira. O jogador brasileiro, que atualmente defende o Al-Hilal, aparece em vídeo ao lado de duas mulheres. As imagens foram reveladas pelo jornalista Leo Dias.

O jogador esteve numa boate chamada Sala Apolo, em Barcelona. A viagem de folga veio após a goleada por 6 a 1 em cima do Al-Riyadh.

As imagens mostram o atleta próximo das duas mulheres. Ainda de acordo com Leo Dias, o atacante brasileiro estaria bem próximo das mulheres e teria aparentado intimidade, falando ao pé do ouvido e aparecendo com o rosto próximo.