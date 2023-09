Neymar curte festa em boate com duas mulheres na Espanha, diz jornalista

Neymar foi flagrado em uma balada na Espanha, na última quarta-feira. O jogador brasileiro, que atualmente defende o Al-Hilal, aparece em vídeo ao lado de duas mulheres. As imagens foram reveladas pelo jornalista Leo Dias.

O jogador esteve numa boate chamada Sala Apolo, em Barcelona. A viagem de folga veio após a goleada por 6 a 1 em cima do Al-Riyadh.

As imagens mostram o atleta próximo das duas mulheres. Ainda de acordo com Leo Dias, o atacante brasileiro estaria bem próximo das mulheres e teria aparentado intimidade, falando ao pé do ouvido e aparecendo com o rosto próximo.

Influencer e streamer espanhol, Ibai Llanos compartilhou vídeos com o jogador, em que ele aparece com a mesma roupa no vídeo mostrado pelo colunista do Metrópoles.

Nas redes sociais, Bruna Biancardi, que está grávida do jogado, fez um post no Instagram. O desabafo, que falava sobre lealdade, foi apagado minutos depois. O texto dizia: “Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, escreveu.