Filha de Neymar e Bruna Biancardi tem primeiras fotos divulgadas: 'já é muita amada por nós'

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou as primeiras fotos da pequena Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar, na noite desta sexta-feira (6). A bebê nasceu às 00h21 de hoje na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós..Obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna, no Instagram.

Legenda: Mavie é a primeira filha mulher de Neymar Jr. Foto: Reprodução/Instagram

Conforme o Globo, o parto de Biancardi foi cesárea. A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto "luxo" sai por R$ 7 mil, a noite.

Legenda: Ao longo da gravidez, Bruna compartilhou que a prioridade dela era a filha Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Em uma das fotos, Mavie aparece com o cordão umbilical

As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado "life lounge", onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento.

RELACIONAMENTO DE NEYMAR E BRUNA

Em setembro, Neymar foi visto numa boate da Espanha com outras mulheres. Na ocasião, Bruna afirmou, nas redes sociais, estar ciente da gravação e "mais uma vez decepcionada". A influenciadora ponderou, no entanto, que concentraria esforços em dar à luz.

"Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho", escreveu Bruna nos stories.

Antes disso, o jogador já havia pedido desculpas públicas à namorada, pelo Instagram, por tê-la traído durante viagem a São Paulo, na véspera do Dia dos Namorados. "Errei", escreveu o atacante, na ocasião.