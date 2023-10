Neymar mostra primeiro encontro dos filhos Davi Lucca e Mavie: 'Meus maiores amores'

O jogador de futebol Neymar publicou nas redes sociais uma foto do filho mais velho, Davi Lucca, conhecendo a sua irmã, Mavie, que nasceu na última sexta-feira (6) em São Paulo.

"Meus maiores amores", publicou Neymar, que foi liberado pelo seu clube, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para viajar ao Brasil para conhecer a filha que teve com a digital influencer Bruna Biancardi.

Davi Lucca, de 12 anos, é filho do jogador com Carol Dantas.

Veja também

Primeiras fotos de Mavie divulgadas

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou as primeiras fotos da pequena Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar, na noite desta sexta-feira (6). A bebê nasceu às 00h21 de hoje na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, em São Paulo.

"Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós..Obrigada por ter nos escolhido", escreveu Bruna, no Instagram.

Legenda: Mavie é a primeira filha mulher de Neymar Jr. Foto: Reprodução/Instagram

Conforme o Globo, o parto de Biancardi foi cesárea. A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto "luxo" sai por R$ 7 mil, a noite.

Legenda: Ao longo da gravidez, Bruna compartilhou que a prioridade dela era a filha Foto: Reprodução/Instagram