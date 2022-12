Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay após puxar biquíni de influenciadoras; humorista se pronuncia

O humorista cearense Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay, na tarde desta terça-feira (6), após puxar biquíni de influenciadoras durante uma atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'. Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio. Tirullipa, casado com Stefânia Lemos desde 2006, foi visto na recepção do hotel momentos antes de ser retirado do evento.

“Eu tô muito indignada, eu tô muito mal. Eu me senti invadida e isso é assédio. Ele fez isso com várias outras mulheres. [...] Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa da Gkay, pois o evento não compactua com esse tipo de atitude", disse a influenciadora, em tom de revolta.

Legenda: Nicole Louise fala sobre Farofa da Gkay Foto: Reprodução/Instagram

Em nota oficial, a Farofa da Gkay confirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude de Tirullipa.

"Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local".

Veja vídeo do momento em que Tirullipa puxa biquíni de influenciadoras:

Na ocasião, a cantora participava da dinâmica na piscina com Tati Quebra Barraco, quando teve a amarração da parte de cima de seu biquíni puxada pelo humorista, ficando de topless.

Nicole ainda publicou um conselho a outras mulheres, alertando sobre o assédio. "Certos tipos de brincadeiras tem limites... Não permitam alguém fazer algo com você sem sua permissão", escreveu.

O próprio Tirullipa publicou vídeos nos stories do Instagram em que aparece abrindo a blusa de outra menina dentro d'água, chegando a colocar a mão nos seios dela, que estavam à mostra. A dona da festa, Gkay, estava ao lado do humorista durante a dinâmica na banheira e filmou o momento.

O assunto logo viralizou nas redes sociais e alguns internautas criticaram a atitude de Tirullipa. Em vídeo nas redes sociais, é possível ouvir fãs do lado de fora da Farofa gritando "Fora, Tirullipa".

Após o ocorrido, Tirulipa publicou um vídeo pedindo desculpas nas redes sociais. "Depois de ter conversado com a Gkay, com toda a produção, quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres, à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a farofa, mas eu me excedi", disse o humorista.

"Aquele clima de farofa, de que tudo pode, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei e to aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Vocês seguidores, me perdoem", continuou Tirulipa.

"A gente que trabalha com comédia, é muito complicado para gente. Mas Deus sabe do meu coração, vim aqui com minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso para minhas filhas. Então to pedindo perdão aqui a público e resolvi me tirar da farota", afirmou.

Quem é Nicole Louise?

Nicole Louise é uma influenciadora brasileira de 20 anos. Ela tem mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram e 12 mi no TikTok. Ela faz vídeos de humor e compartilha seu estilo de vida nas redes sociais.

Louise também é cantora e costumava publicar vídeos com covers de músicas na internet. Em agosto, Nicole anunciou o fim do namoro com o também influenciador Pablo Paquier.

A jovem marca presença na Farofa desde o primeiro dia e tem registrado seus principais momentos no evento, aproveitando os shows e curtindo ao lado de amigos.