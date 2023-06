Tirullipa nega ter sido expulso da Farofa da Gkay por assédio: 'eu que me retirei'

Em participação no "Podcats", o humorista Tirulipa comentou a polêmica que protagonizou na "Farofa da Gkay" — em dezembro de 2022. Na época, foram publicadas nas redes sociais do evento, uma nota informando que o cearense foi expulso da festa por assédio. Segundo o comeidante, não foi bem assim.

Tirullipa foi questionado sobre a amizade com a influenciadora depois da confusão e revelou que não foi, de fato, retirado do evento.

Tirullipa Humorista "A gente nunca teve uma inimizade. Foi muito tumultuado para ela no momento, como para mim também foi muito tumultuado. A gente não esperava. Até então, todo mundo estava brincando ali e todo mundo estava na vibe. E depois da vibe que a gente entendeu o que a gente tinha feito. Até então, todo mundo estava brincando

Tirullipa diz que saiu por conta própria

No bate-papo, o cearense disse que tomou a decisão de deixar o evento após uma autoavaliação.

"Quando eu tentei conversar com ela, estava muito tumultuado e eu preferi sair porque eu conversei com ela e disse: 'Não vou ficar numa coisa que está todo mundo apontando. Se vai fazer mal para você, eu prefiro sair'. Não foi uma expulsão. Ela não me expulsou em nenhum momento. Eu preferi me retirar, acho que não estava no mesmo clima mais. Quero pedir desculpas às pessoas, não consegui ter acesso a nenhuma delas, respeitei também o momento de cada uma e saí", destacou o humorista.

Em seguida, Tirulipa disse que a nota do evento foi a pior parte e que não enxerga a atitude como assédio.

"Me retirei com a minha esposa e foi quando eu gravei o vídeo. Depois, a nota saiu. E foi a nota que me deixou triste. A forma como foi dita: 'expulso por assédio sexual'. E eu não vejo isso até hoje como assediar sexualmente alguém. Era uma brincadeira de muito mau gosto. Vou para o resto da vida assumir. Eu paguei por isso, estou pagando até hoje por isso", finalizou.