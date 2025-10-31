Diário do Nordeste
Tirullipa e influenciadora Vitória Lopes para matéria onde humorista é condenado por danos morais

Zoeira

Tirullipa é condenado por desamarrar biquíni de influenciadora na Farofa da Gkay, em Fortaleza

Essa já é a segunda condenação do humorista

Redação 05 de Junho de 2025
Imagem promocional do humorista Tirullipa

Opinião

Tirullipa é condenado a indenizar mulher que teve imagem utilizada sem autorização nas redes sociais

Segundo o processo, o humorista estava fazendo publicações com conteúdo pejorativo à imagem dela, que se tornou motivo de chacota

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 20 de Fevereiro de 2025
Tirullipa nos bastidores de circo

Zoeira

Tirullipa é o novo contratado do SBT; humorista terá programa semanal

Atração está em fase de produção

Redação 14 de Novembro de 2023
Humorista cearense falou sobre assunto em podcast

Zoeira

Tirullipa nega ter sido expulso da Farofa da Gkay por assédio: 'eu que me retirei'

Em podcast, o cearense disse que tomou a decisão de deixar o evento após uma autoavaliação

Redação 01 de Junho de 2023
Halessia e Tirullipa

Zoeira

Influenciadora Halessia processa Tirullipa por ter sunga abaixada durante Farofa da Gkay

Humorista foi expulso do evento após ser acusado de assédio

Redação 21 de Dezembro de 2022
Tirullipa

Zoeira

Tirullipa publica indireta após ser acusado de assédio na Farofa da Gkay: 'Te abandonam'

Humorista foi expulso do evento após tirar biquíni de convidadas

Redação 07 de Dezembro de 2022
Tirullipa e Nicole Louise

Opinião

Tirullipa cometeu um crime ao puxar biquíni de influenciadoras? Entenda o que diz a lei

Humorista deixou a festa "Farofa da Gkay" após ser denunciado por participante do evento em Fortaleza

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 07 de Dezembro de 2022
Tirullipa ao lado de advogados e policiais de SP

Zoeira

Tirullipa é ouvido pela polícia e bens apreendidos são devolvidos: 'Estou livre'

Cearense chegou a se afastar das redes sociais após operação policial

Redação 19 de Julho de 2022
Segundo o humorista, a Polícia apreendeu materiais da sua residência, localizada no condomínio Alphaville, e alguns deles já foram devolvidos

Zoeira

'O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande', desabafa Tirullipa após operação policial

Residência do humorista cearense foi alvo de um mandado de busca e apreensão, em São Paulo

Redação 16 de Julho de 2022
Zaya é fruto do relacionamento de Simone e Kaká Diniz, empresário cearense

É Hit

Simone faz aniversário de um ano de Zaya e reúne famosos cearenses em São Paulo

Wesley Safadão, Tirullipa e Tom Cavalcanti foram acompanhados dos filhos

Redação 23 de Fevereiro de 2022
1 2 3