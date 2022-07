'O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande', desabafa Tirullipa após operação policial

O humorista cearense Tirullipa (Everson Silva) utilizou as redes sociais, na última sexta-feira (15), para se manifestar sobre a operação policial em que foi alvo de um mandado de busca e apreensão, em São Paulo. "O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande", desabafou.

Tenho 26 anos de carreira, e eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e nem com a honestidade. A única coisa que eu brigo todo santo dia é pelo meu nome, para honrar o nome da minha família. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa. Jamais! E nunca irei me envolver.”

Tirullipa e outros influenciadores digitais, como Deolane Bezerra, foram alvos de uma operação da Polícia Civil de São Paulo (PCSP) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que investiga a empresa Betzord - que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line - por crime contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

"O que aconteceu de fato foi que eu prestei serviço para uma empresa, em 2021. Não só eu, como muitos outros influenciadores. Uma atuação que eu fiz, pontual. Fiz meu trabalho, recebi para aquilo, ponto final. Não tive mais envolvimento com essa empresa, nem com os sócios", explicou Tirullipa, na rede social Instagram.

Segundo o humorista, a Polícia apreendeu materiais da sua residência, localizada no condomínio Alphaville, e alguns deles já foram devolvidos.

"Estou a disposição da Justiça. Eles sabem de tudo meu, eles têm tudo meu. E, graças a Deus, trabalho muito, ralo muito e vendo alegria. Faço o povo feliz, vou continuar fazendo, tiro muita gente da depressão, mas fico um pouco chateado com certas pessoas que querem sujar seu nome na Internet", concluiu Titullipa, emocionado.

R$ 30 mil

De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, foram apreendidas na casa do humorista quatro folhas de cheque preenchidas no valor de R$ 30 mil, R$ 27.601 em dinheiro, quatro agendas com anotações, um celular, declaração de faturamento, contrato de locação residencial e um contrato de gerenciamento de marca.