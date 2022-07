Conheça a Betzord, empresa que levou à investigação de famosos

A empresa de apostas esportivas Betzord, alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo por suposto crime contra a economia popular, é comandada por Lucas Tylty, Matheus Gomes e Rafael Gomes. Por conta dela, segundo o colunista Leo Dias, a polícia realizou mandados de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra e Tirullipa.

A forma de funcionamento da empresa é específica. A Betzord busca investidores com publicidade na internet, vendendo a modalidade de curso técnico para apostas esportivas. Além disso, ela oferece 7 dias grátis para que as pessoas se sintam seguras em comprar o produto com cartão de crédito, brindando-os com um robô pronto para estimular apostas 24 horas por dia.

Artistas convidados

Nos últimos meses, diversos artistas receberam quantias da Betzord para chamar novos clientes. Ronaldinho Gaúcho e Deolane Bezerra, por exemplo, foram convidados como embaixadores, enquanto outros saíram do projeto por perceber a possibilidade de problemas legais.

Ainda conforme reportagem do colunista, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Matheus Yurley, o vencedor do Power Couple 5, ainda na semana passada, mas ele havia mudado de residência.

Enquanto isso, o humorista Tirullipa se configura em um caso diferente. Ele teria divulgado o produto somente no mês de setembro de 2021, mas interrompeu a divulgação logo depois.

Em fevereiro deste ano, a Betzord fechou um resort em Guarajuba, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, para um evento de pré-Carnaval que reuniu dezenas de famosos.

Kevinho, É o Tchan, Claudia Leite, Zé Felipe, Thainá & Jotape, João Gomes, Dennis DJ e Matheusinho foram alguns dos que se apresentaram no evento, que ainda recebeu mais de 150 influenciadores.

