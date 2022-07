Deolane Bezerra divulga vídeos de operação policial em casa e diz que houve 'excesso de autoridade'

Deolane Bezerra divulgou vídeos que mostram policiais cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa dela em São Paulo e denunciou o que considerou excesso de autoridade policial.

Na ação, policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, joias e carros de luxo. Conforme a advogada e influenciadora, nenhum objeto apreendido na residência dela tem origem ilícita.

"Nada disso foi encontrado na minha casa, celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão”, pontuou em uma série de stories nesta sexta-feira (15).

Vídeo mostra operação policial na casa de Deolane Bezerra; assista:

Durante a sequência de vídeos se posicionando sobre a polêmica, Deolane ainda publicou fotos de comprovantes de declaração dos bens no imposto de renda: "Por isso que, a meu ver, houve excesso da autoridade policial, mas estou bem tranquila, porque é tudo declarado e, do mesmo jeito que foi, irá voltar".

Antes de mostrar os vídeos e relatar sua versão sobre a operação, Deolane disse: "Não devo satisfação para ninguém, o justo não se justifica. Mas creio eu que os meus seguidores que gostam de mim de verdade merecem uma explicação".

Durante a sequência de publicações, ela ainda ironizou: "A seguir, os itens apreendidos na casa da perigosa aqui".

"Esses stories eu fiz para vocês verem que nada de ilícito foi encontrado na minha residência. Inclusive, quero agradecer aos dois membros da OAB que acompanharam a diligência e prestaram todo o apoio”, seguiu.

Segundo a advogada, a força-tarefa "vazou" pois um funcionário do condomínio onde ela mora tirou fotos e vendeu as imagens como informação. Deolane disse que essa pessoa será acionada pela Justiça.

Operação policial

A força-tarefa, deflagrada a pedido do Ministério Público de São Paulo (MPSP), investiga suposto crime conta a economia popular na empresa de apostas online Betzord, para a qual Deolane faz publicidade. O humorista Tirullipa foi alvo da mesma operação.

Segundo nota jurídica da equipe de Deolane Bezerra, o inquérito policial investiga diversos influenciadores que fizeram publicidades para a Betzord. A influenciadora é elencada apenas como averiguada na determinação judicial, de acordo com a nota.

A operação foi na casa de Deolane na última quarta-feira (13). Eles levaram um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021/2022, além de relógios Rolex, Bvulgari e um celular iPhone 13 Pro Max.

"Estou aqui com o pessoal da 27ª DP, estou passando por um mandado de busca e apreensão em minha residência. Nada de ilícito foi encontrado, estou com dois membros da OAB. A investigação, a princípio, é lavagem de dinheiro", explicou Deolane no primeiro vídeo divulgado.