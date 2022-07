Wanessa Camargo e Dado Dolabella participam de retiro espiritual pela 'cura do planeta'

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, participando do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta". As informações são do jornal Extra.

O objetivo do festival, que acontece até o próximo domingo (17), é exaltar a Mãe Natureza, a cultura regenerativa e promover a reza pela cura do planeta, reunindo artistas e povos indígenas para uma experiência de intercâmbio e conexões.

A programação conta com apresentações indígenas, meditações, ioga, práticas culturais, ecologia e espiritualidade. O evento tem como lema a vida, o respeito e a união, além de não permitir bebidas alcoólicas, drogas, e o sofrimento animal.

Música de meditação

Embora Wanessa e Dado não aparecem juntos em nenhum registro, a cantora chegou a postar um vídeo cantando uma música de meditação com duas amigas. Já Dolabella disse no Instagram que participaria do festival.

Após a separação da cantora, Wanessa e Dado foram flagrados juntos pela primeira vez na última quarta-feira (13), em Goiás.