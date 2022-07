Wanessa Camargo e Dado Dolabella são vistos juntos pela 1° vez após separação da cantora

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez, após a separação da artista do empresário Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos.

As imagens foram divulgadas nesta quarta-feira (13) pela jornalista Fabíola Reipert, que exibiu as imagens no programa "Balanço Geral", da Record TV.

O vídeo mostra o momento em que os dois saem de um carro e entram em um estabelecimento comercial. Wanessa é a primeira a aparecer na filmagem, vestindo uma blusa amarela e, logo em seguida, aparece Dado, usando muletas.

Legenda: Wanessa e Dado começaram a namorar em 2000 e terminaram o relacionamento em 2004 Foto: Reprodução/Record TV

Conforme o portal Extra, os dois foram vistos na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, local de residência de Dado desde o ano passado. No dia 28 de junho, o primo de Wanessa, Nathan Camargo, já havia revelado que o casal tinha reatado, cerca de 20 anos após o primeiro namoro.

Relacionamento de Wanessa e Dado

Wanessa e Dado começaram a namorar em 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.

Em meio ao namoro de Wanessa e Dado no início dos anos 2000, Zezé teria declarado ao portal Terra que reprovava o relacionamento. No entanto, ele teria desmentido a questão anos depois, em 2009.

Legenda: Dado Dolabella aparece com muletas nas imagens Foto: Reprodução/Record TV

Após reatarem neste ano, o casal já considera ter um filho juntos, segundo informações do portal Extra. Devido à seriedade do relacionamento, a família Camargo tem dado apoio aos dois.

"Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele (Lacerda). Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família", concluiu uma fonte próxima aos Camargo.