Wanessa e Dado já namoraram há 20 anos; veja como foi o relacionamento nos anos 2000

A cantora Wanessa Camargo e o ator Dado Dolabella viraram assunto na última terça-feira (28) após o primo da artista, Nathan Camargo, confirmar que os dois estão juntos novamente, cerca de 20 anos após o primeiro namoro.

"Todo mundo sabe que eles estão juntos", disse Nathan à apresentadora Débora Lyra, no podcast 'A Hora da Venenosa', na Record TV Goiás.

Wanessa e Dado começaram a namorar em 2000 e terminaram o relacionamento de vez em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.

Início do namoro

Na época, ainda em 2000, o envolvimento dos dois se tornou público após Dado participar dos clipes de "O Amor Não Deixa" e "Apaixonada por Você", duas das principais músicas da carreira de Wanessa.

Algumas das discussões públicas do casal na época chegaram, inclusive, a serem registradas por paparazzis, enquanto um clique mostrou a cantora em lágrimas ao brigar com o ator. Apesar disso, eles nunca se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Em entrevista à revista Contigo, concedida em 2006, Wanessa chegou a criticar os homens com os quais tinha se envolvido no passado. Na época, ela estava namorando Marcus Buaiz, com quem se casou e se separou recentemente, após 17 anos juntos.

"Depois dos 16 anos, todos os namorados que eu tive se aproveitaram de mim. Fizeram o seu papelzinho de bom moço desejado e eu era a coitadinha que amava", declarou na ocasião. Assim, também agradeceu por estar com Marcus.

Zezé se posicionou

Em meio ao namoro de Wanessa e Dado no início dos anos 2000, Zezé teria declarado ao portal Terra que reprovava o relacionamento. No entanto, ele teria desmentido a questão anos depois, em 2009.

Legenda: Até então, Wanessa e Dado não apareceram juntos publicamente Foto: reprodução/Instagram

"Ele acha que não gosto dele, mas não tenho nada contra o Dado. Gostaria muito de reencontrá-lo para esclarecer algumas coisas. O romance entre ele e Wanessa se tornou público, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas vi que Wanessa teve tanta culpa quanto o Dado", analisou.

Porém, segundo o jornal Correio Braziliense, o cantor sertanejo não opinou sobre a volta do relacionamento atualmente, além de ter declarado que não tinha conhecimento do assunto até então.