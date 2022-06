Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam assumido namoro para família, diz primo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella assumiram o namoro à família, após meses de especulação. É o que revelou o primo da cantora, Nathan Camargo, ao quadro "A Hora da Venenosa", exibido na Record TV Goiás na tarde desta terça-feira (28).

Ele teria contado ainda que o casal, que reatou um romance antigo, teria sido convidado ao casamento dele com a esposa Izabella. "Todo mundo sabe que eles estão juntos", disparou o filho de Luciano.

Veja a revelação:

Nathan disse que a dupla só não foi ao casamento, pois os filhos de Wanessa estavam doentes. Já seria de conhecimento de toda a família que eles voltaram.

Wanessa ficou solteira no começo de maio, quando terminou o casamento de 17 anos com Marcus Buaiz. O Balanço Geral divulgou o momento em que Nathan faz as revelações.

Camargo conheceu Dolabella no começo dos anos 2000, após participarem da gravação do clipe 'O Amor Não Deixa'. Dias após os boatos surgirem, Wanessa deu entrevista à Caras e negou o romance.

“Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei: o externo vai aumentar e o furacão vai estar lá. Eu estou aqui no meio, firme, forte e segura, cuidando do que realmente importa", disse à época.