Wanessa Camargo se pronuncia sobre reaproximação com Dado Dolabella

Após os boatos de reaproximação entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella, a cantora se pronunciou sobre o caso. Segundo os rumores, o ex-namorado dela teria sido o motivo do término do casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz. As informações são do Jornal do Comércio.

Ao tratar sobre os rumores que envolvem a vida pessoal, Wanessa lamentou o caso, chegando a dizer. em entrevista para a TV Caras, que se via no meio de um furacão.

Wanessa Camargo Cantora “Eu não tenho como calar a boca das pessoas. Não vou virar a louca processando todo mundo de tudo, não é esse o papel. Foi o que eu te falei: o externo vai aumentar e o furacão vai estar lá. Eu estou aqui no meio, firme, forte e segura, cuidando do que realmente importa".

Além disso, detalhou que não deseja "criar" mais envolvimento sobre os rumores. "Se tem pessoas intencionadas, querendo que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo, eu não vou".

Ela reflete que aumenta a situação quando dá atenção para ela. "Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, do Osho, que é isso: 'se você coloca atenção naquilo que te desagrada, você aumenta aquilo'. Então a minha atenção eu dou para onde eu tenho que focar, e não nisso”, concluiu.

Reaproximação com ex-namorado?

Após supostamente passar o feriado da Páscoa com o ex-namorado, Dado Dolabella, Wanessa Camargo estaria planejando alugar um imóvel próximo à residência do ator, em Alto Paraíso, Interior de Goiás.

Wanessa e Dado começaram a namorar no início dos anos 2000, após participarem da gravação do clipe 'O Amor Não Deixa'. O relacionamento logo ganhou aprovação do público e os dois estamparam as capas de diversas revistas na época.

Recentemente, a reaproximação do antigo casal teria culminado no fim do casamento da artista com o empresário Marcus Buaiz.

O caso despertou interesse dos internautas nas redes sociais, tanto que a equipe dela montou um esquema para blindar o nome da cantora de notícias negativas. Assim, a equipe tem tentado evitar que ela seja vista em público ou até mesmo conceda entrevistas em que possa ser questionada sobre o término.