Equipe de Wanessa Camargo monta esquema para blindar cantora após boatos com Dado Dolabella

As recentes notícias envolvendo a cantora Wanessa Camargo, que se separou do empresário Marcus Buaiz, e Dado Dolabella teriam gerado uma crise de relações públicas para a artista. A informação foi divulgada ainda na noite de sexta-feira (6) pelo colunista Fefito, do portal UOL.

Recentemente, Wanessa e Marcus anunciaram o fim do casamento após 17 anos juntos. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, um dos motivos para o término teria sido o encontro da cantora com o ex-namorado.

Agora, a equipe de Wanessa começou uma "operação blindagem", com o intuito de minimizar as notícias negativas divulgadas sobre a cantora nos últimos dias.

Uma das preocupações seria com a síndrome do pânico de Wanessa. Dessa forma, a equipe tem tentado evitar que ela seja vista em público ou até mesmo conceda entrevistas na qual pode ser questionada sobre o término.

Possível encontro

Conforme informações de Leo Dias, Wanessa e Dado Dolabella teriam passado a Páscoa juntos durante viagem da cantora a Goiás.

Os dois teriam se encontrado inicialmente na Chapada dos Veadeiros, onde Dado vive atualmente. Por lá, ela tentou evitar ser vista ao lado do ex-ator, mas foi reconhecida por fãs em um estabelecimento local.