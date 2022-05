Wanessa Camargo negou convite para BBB por causa de Marcus Buaiz, diz colunista

A carreira da cantora Wanessa Camargo teria sofrido uma série de intercorrências por causa do relacionamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem a artista foi casada por 17 anos. A informação foi publicada pela coluna de Leo Dias nesta sexta-feira (6).

Segundo o relato, a filha de Zezé de Camargo chegou a perder a oportunidade de participar em reality shows na televisão, parcerias musicais e até mesmo a apresentação de um programa na TV fechada.

Isso ocorria, ainda conforme o material publicado pelo colunista, porque o empresário dificultava Wanessa em diversos momentos da carreira artística, controlando cada passo ao invés de apoiá-la.

Participação no BBB

Fontes próximas da cantora apontaram que Buaiz teria influenciado diretamente na negativa para participação musical de Wanessa em trabalhos de outros artistas e até mesmo em um convite declinado para participação no BBB, da Rede Globo, e em 'A Fazenda', da Record.

Recentemente, Wanessa teria sido convidada para comandar um programa no canal Discovery Home & Health, que teria temas como moda, beleza e saúde. A cantora estaria ao lado do maquiador Lavoisier.

Entretanto, o convite foi negado por ela, que levou a opinião do ex-marido em consideração para não criar atritos dentro de casa. Os dois são pais de José Marcus, de dez anos, e de João Francisco, de sete.