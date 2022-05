Divisão de bens de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz terá partilha milionária

Wanessa Camargo se prepara para mais um capítulo do fim do casamento com o agora ex-marido Marcus Buaiz. Ela passa pela partilha de bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, onde a cantora deve morar com as crianças.

De acordo com informações do jornal Extra, o imóvel fica em um terreno de 2900 m² em Alphaville, onde o ex-casal vendeu a casa em que moravam por R$ 5,3 milhões. Logo depois, passaram boa parte da pandemia no Espírito Santo, onde Buaiz nasceu.

Legenda: Mansão foi construída com materiais sustentáveis Foto: Reprodução/Instagram

O projeto é assinado pela arquiteta Fernanda Guertas, que buscou materiais sustentáveis e idealizou uma casa em linhas retas, na horizontal, para que Wanessa e família não percam a natureza de vista.

Uma curiosidade da casa é que todos os cômodos da casa de 985 m² terão acesso ao jardim.Enquanto a casa segue com as obras, Wanessa ficará em um dos apartamentos que ela e Buaiz têm em São Paulo.