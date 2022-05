Zilu comenta sobre separação de Wanessa: 'aceite os planos de Deus'

Após anunciarem o fim do casamento de 17 anos, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz vêm recebendo o apoio de familiares, amigos e fãs. Zilu Camargo, mãe da cantora, se pronunciou sobre o assunto pela primeira vez, de forma discreta, em publicação no Instagram nesta terça-feira (3).

A empresária escreveu uma mensagem sobre confiar nos propósitos de Deus. "Quando os nossos planos não são os mesmos planos de Deus, não há nada que possamos fazer!!! Só Ele sabe e determina todas as coisas. Se você quer muito que seus planos sejam atendidos, renuncie a si mesmo... abra mão dos seus desejos, do seu eu, do seu ego... e aceite os planos de Deus para o seu viver!", disse Zilu.

A irmã de Wanessa, Camilla Camargo, também prestou apoio ao ex-casal. Ela publicou uma foto ao lado Leonardo Lessa, seu marido, e Wanessa e Marcus. Na legenda, ela escreveu em inglês a palavra "sempre".

Wanessa tem crise do pânico

A cantora enfrenta há 6 anos episódios de crise do pânico, mas não está em tratamento. Além disso, a questão de saúde emocional de Camargo teria sido uma das razões que colaboraram para o fim de seu matrimônio, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Wanessa ainda tem crises de choro durante todas as noites e há 3 anos não vê a mãe, Zilu Godoi. A cantora já passou por duas internações em um curto período de tempo.

Wanessa e Buaiz tiveram dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7.