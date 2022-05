Crise do pânico de Wanessa teria influenciado fim do casamento da cantora, diz colunista

Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz anunciaram, na última segunda-feira (2) o fim do casamento de 17 anos, quando decidiram “pacificamente encerrar a relação conjugal”.

A cantora enfrenta há 6 anos episódios de crise do pânico, mas não está em tratamento. Além disso, a questão de saúde emocional de Camargo teria sido uma das razões que colaboraram para o fim de seu matrimônio, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Quartos separados

Ainda segundo o colunista, a artista está sem dormir no mesmo quarto do agora ex-marido há 3 anos e, desde então, eles passaram a não conseguir mais viver uma vida saudável juntos.

Camargo ainda tem crises de choro durante todas as noites, e há 3 anos não vê a mãe, Zilu Godoi. A cantora já passou por duas internações em um curto período de tempo.

Wanessa e Buaiz tiveram dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de sete. "Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedimos a todos espaço e privacidade neste momento", disse o casal em nota.