CAPTEI: Rodrigo Queiroz Frota Compartilha Experiência da Terceira Geração ao Fórum do IBGC A mediação ficou a cargo de Lyana Aragão, presidente do Conselho da Conviver Urbanismo e Renata Paula Santiago, além de ser curadora do evento é a coordenadora geral do IBCG no Ceará

Escrito por Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br 23 de Abril de 2025 - 12:00