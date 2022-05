Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam passado a Páscoa juntos, diz colunista

Wanessa Camargo e Dado Dolabella teriam passado o feriado de Páscoa juntos, em uma viagem que a cantora fez à Chapada dos Veadeiros (GO), onde o ator mora. Eles teriam almoçado com amigos no Mandala, restaurante conhecido na região, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, apurou.

O ex-casal está no foco do público desde que Dado foi apontado com o pivô da separação de Wanessa do ex-marido Marcus Buaiz, com quem ela foi casada por 17 anos. O casal anunciou a separação no último dia 2 de maio.

Segundo Leo Dias, duas pessoas reconheceram Wanessa na Páscoa e pediram fotos, mas ela negou, alegando estar em um momento "off", desconectada do mundo.

Fontes informaram ao colunista ainda que a artista pediu para que um amigo solicitasse que clientes de uma mesa próxima a deles não fotografassem Dado.

Wanessa e Dado teriam ido ainda ao Complexo dos Macaquinhos, outro ponto turístico da Chapada dos Veadeiros.