Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.

País

Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia

A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008

Redação 13 de Outubro de 2025
Foto que contém caminhonete danificada após acidente

País

Acidente mata oito pessoas em Goiás, sendo seis da mesma família; motorista estava bêbado

Pais e quatro filhos, incluindo um de apenas três anos, não resistiram aos ferimentos

Redação 21 de Setembro de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo 28 de Agosto de 2025
Colagem de fotos do pastor de calcinha

País

Pastor volta a ser flagrado andando de calcinha e peruca após vídeo viralizar

As novas imagens mostram o pastor com uma camisa vermelha e calcinha preta

Redação 20 de Agosto de 2025
Dupla sertaneja Diego & Victor Hugo

É Hit

Caminhão dos sertanejos Diego & Victor Hugo atinge público e fere 16 pessoas em Goiás

Motorista teria passado mal no volante e perdido o controle do veículo

Redação 17 de Agosto de 2025
foto de pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia

País

Pastor flagrado de calcinha e peruca em bar de Goiânia diz ser vítima de extorsão

Bispo Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo

Redação 12 de Agosto de 2025
Clínica UPA 24 horas na cidade, com fachada azul e verde, oferecendo atendimento de emergência e serviços de saúde 24 horas. Estrutura moderna para atendimento rápido.

País

Jovem de 20 anos morre após tentativa de aborto clandestino em motel, diz Polícia

Casal suspeito de ter cometido o crime segue preso desde o último sábado (2)

Redação 05 de Agosto de 2025
Imagem do cantor Gusttavo Lima, que teve um funcionário que sofreu um acidente de trânsito

É Hit

Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente com caminhonete em Goiás

Vítima estava em uma bicicleta no momento do acidente, na noite de quarta-feira (30)

Redação 31 de Julho de 2025
Policial Federal

PontoPoder

PF investiga desvio de emendas parlamentares destinadas a eventos de esportes digitais

Associação do Distrito Federal é investigada por receber recursos para eventos estudantis

Redação 29 de Julho de 2025
Carro acidentado dentro de um shopping center com muitas pessoas ao redor, sinal de impacto na frente do veículo e aparência de colisão.

País

Carro em alta velocidade invade segundo andar de shopping, em Goiânia; não houve vítimas

Motorista chegou ao local por uma porta de vidro e percorreu alguns corredores

Redação 22 de Julho de 2025
