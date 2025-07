Um funcionário de Gusttavo Lima morreu após colidir com uma caminhonete na GO-020, na zona rural de Bela Vista de Goiás, em Goiânia. A Polícia Militar de Goiás detalhou que o acidente ocorreu no KM 25 da rodovia, na noite dessa quarta-feira (30). As informações são do g1.

Caminhonete colidiu com bicicleta onde estava homem

A vítima, identificada como Marcos Ribeiro da Silva, de 41 anos, estava numa bicicleta quando uma caminhonete colidiu com ele. O veículo registrou apenas danos leves e a perícia foi acionada.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Marcos teve o óbito confirmado no local do acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encontrado com um sangramento intenso no ouvido e com parada cardiorrespiratória (PCR).

Veja também Segurança Influenciadora que tentou entrar com drogas no ânus em presídio no Ceará é denunciada por tráfico É Hit Gusttavo Lima desiste de se candidatar a presidente do Brasil em 2026: 'Não tenho estômago'; veja vídeo

Um médico que trafegava pela rodovia chegou a parar perto do acidente, e realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Posteriormente, utilizaram o desfibrilador, mas Marcos não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Bela Vista, que aguarda o resultado das perícias. A delegada Magda D'Ávila detalhou que o motorista não foi preso em flagrante, porque prestou socorro à vítima e o teste de bafômetro deu negativo.

Cantor lamentou a morte de funcionário

A assessoria de Gusttavo Lima divulgou uma nota lamentando a morte de Marcos Ribeiro. Segundo a equipe do cantor, a Fazenda Balada está prestando a assistência necessária aos familiares e amigos.

"Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor. Ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente. Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado", informa a nota.