Caminhão dos sertanejos Diego & Victor Hugo atinge público e fere 16 pessoas em Goiás

Um caminhão da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo colidiu com estruturas do show e invadiu a área do público, resultando em pelo menos 16 pessoas feridas. O acidente ocorreu em Itaberaí, na região noroeste de Goiás, na madrugada deste domingo (17), durante a tradicional Festa de Agosto.

Segundo o Corpo de Bombeiros o motorista do veículo teria passado mal e perdido o controle do caminhão. As vítimas foram socorridas as Hospital Municipal.

Em nota postada nas redes sociais, a dupla lamentou profundamente o incidente, disse que todo o apoio necessário está sendo prestado e ressaltou que "durante a movimentação de um caminhão de apoio, o motorista sofreu um mal súbito, ocasionando ferimentos em algumas pessoas".

"Felizmente não houve vítimas fatais", ressalta o manifesto da dupla.

Ainda conforme a nota dos artistas o condutor teria sido socorrido e diagnosticado com princípio de infarto. "(Ele foi) submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Em seguida, prestou todos os esclarecimentos às autoridades".

Em nota ao G1, a Prefeitura de Itaberaí lamentou o acidente, mas destacou que nenhum dos feridos corre risco de vida. "Das 16 pessoas atendidas, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia, onde seguem em acompanhamento médico especializado, sendo que 1 delas já teve alta", revela a nota.

Conforme os bombeiros que atuaram na ocorrência, quatro vítimas estavam com suspeita de fraturas em membros superiores e inferiores. Outras pessoas também receberam atendimento, mas não houve registro de casos graves.

Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias do acidente.