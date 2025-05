Marrone, da dupla com Bruno, cai do palco durante show em Goiás e leva pontos na testa

O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, caiu do palco, enquanto fazia show na noite de sábado (10) em Goiânia, Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O artista bateu a cabeça durante o acidente e foi atendido pela equipe de primeiros socorros.

O show foi interrompido após a situação. Bruno fez questão de atualizar os fãs após alguns minutos do acidente. “Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem”.

Na madrugada deste domingo (11), Bruno voltou a se manifestar sobre o estado de saúde de Marrone nas redes sociais. Ele explicou que o companheiro precisou levar pontos na região da testa.

"Pontinhos na testa"

“Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração, meu Deus do céu. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito, mas graças a Deus tá tudo certo, tá bom? Obrigado a vocês aí. O Marrone está ótimo”, disse, no Instagram.