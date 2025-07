Japinha, Jotapê, Henrique e Juliano estão entre os lançamentos musicais da semana; assista

Do forró ao trap, a semana foi marcada por diferentes lançamentos nas plataformas digitais. Um feat de Japinha com a dupla Diego e Victor Hugo, além de novidades da dupla sertaneja Henrique e Juliano estão entre os destaques.

Japinha lança 'Meu Corpo Tem Memória'

A cantora Japinha lançou o clipe de “Meu Corpo Tem Memória”, nova música em parceria com a dupla Diego e Victor Hugo. Com direção de Rafael Terra, o audiovisual gravado em Goiânia (GO) aposta em uma estética intimista e carregada de emoção.

No clipe, Japinha divide os vocais com os sertanejos em um cenário de voz e violão, que ressalta a conexão entre os artistas e a força da letra.

Henrique e Juliano lançam o álbum 'Manifesto Musical 2'

Foi lançado a segunda parte do projeto “Manifesto Musical 2” de Henrique e Juliano. Ao todo, a produção reúne 28 faixas gravadas ao vivo na intimidade da fazenda Terra Prometida, no Tocantins.

Os fãs podem escutar novas canções como “Outro Personagem”, “Novo Eu”, “Excesso e Falta” e “Discurso”.

Jotapê lança 'Até A Última Rima'

Com produção musical de Papatinho, o novo álbum Jotapê traz 14 faixas e participações especiais de Emicida, Major RD, Lezin, L7NNON e Lulu Santos.

O projeto "Até A Última Rima" é guiado por uma estética narrativa densa, cinematográfica, misturando vivências pessoais e referências culturais que atravessam temas como racismo, identidade, ritos, afetos e heranças.