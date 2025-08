Jovem de 20 anos morre após tentativa de aborto clandestino em motel, diz Polícia

Uma jovem de 20 anos morreu após uma tentativa de aborto clandestino realizada em um motel, no Interior de Goiás. Um casal chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeito de envolvimento com o crime, porém, os nomes deles não foram divulgados. O caso aconteceu na última sexta-feira (1º).

A vítima, identificada como Gabriela Patrícia de Jesus Silva, foi levada para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Conforme os policiais, ela estava com crises convulsivas e “sinais compatíveis com a realização de procedimento abortivo clandestino”. Em nota ao g1, o motel lamentou o ocorrido.

"Informamos ainda que logo que tomamos ciência sobre a situação, colaboramos integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todas as imagens, registros e informações solicitadas, reafirmando nosso compromisso com a legalidade e a transparência", escreveu o empreendimento.

Além do motel, a Câmara Municipal de Ceres também prestou solidariedade à família da vítima. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor", pontuou o órgão.

O que se sabe sobre o crime

Segundo as investigações policiais, a vítima, que também não foi identificada, engravidou de um presidiário, com quem mantinha um relacionamento. Na busca por realizar o aborto, ela entrou em contato com um dos suspeitos, que é cirurgião-dentista, e solicitou que ele conduzisse a operação.

No depoimento às autoridades, o cirurgião disse que confortou a vítima, além de ter reiterado que a apoiaria, caso ela tivesse escolhido manter a gravidez.

Além do investigado, a polícia também prendeu uma técnica em enfermagem, que é namorada dele. Conforme consta no documento de custódia, obtido pelo g1, foi ela quem aplicou a substância abortiva na vítima para interromper a gravidez.

Suspeitos tinham ciência da gravidade do procedimento