Pastor volta a ser flagrado andando de calcinha e peruca após vídeo viralizar

O pastor Eduardo Costa, flagrado usando calcinha e uma peruca loira próximo a um bar em Goiânia (GO), foi capturado por câmeras mais uma vez enquanto estava em momento similar, mas com um traje diferente.

As novas imagens do religioso foram obtidas pelo Portal LeoDias e mostram o pastor com uma camisa vermelha e calcinha preta. O único adereço parecido com o look anterior é sua peruca loira.

No primeiro flagra, Eduardo alegou ser vítima de uma extorsão. O vídeo em que o bispo aparece com os trajes inusitados na capital goiana viralizou nas redes sociais no dia 11 desse mês.

Com a grande repercussão das primeiras imagens, os seguidores logo começaram a fazer uma série de especulações sobre os motivos que levaram o pastor a usar roupas femininas em público.

Um internauta afirmou que o pastor “usa o nome de Deus para ganhar dinheiro” e costuma ficar na porta de bares daquela região. As informações são do portal Metrópoles.

Ainda não há um novo pronunciamento do pastor Eduardo Costa sobre o último vídeo vazado.

Suposta extorsão

Em um vídeo publicado em rede social ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, Eduardo Costa afirmou que alguém o filmou escondido e tentou extorqui-lo. O pastor explicou que usou a calcinha e a peruca loira como parte de uma investigação pessoal para localizar um endereço, e que essa não é uma atitude comum na sua rotina.

"Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir", disse o pastor.

Ainda no relato, Eduardo alegou que a pessoa que o filmou exigiu um pagamento até o meio-dia de segunda-feira (11) para não divulgar o vídeo, mas que ele decidiu não ceder à chantagem.

O bispo afirmou que a esposa Valquíria Costa sabia da investigação. Eduardo Costa disse ainda que o caso configura uma tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem.