Cavalo mutilado em SP caiu por exaustão após cavalgada de 15 km

O cavalo que teve as partas cortadas pelo tutor em uma área rural de Bananal (SP), morreu por exaustão após ser forçado a cavalgar 15 km na tarde do último sábado (16). O homem amputou duas patas do animal e desferiu vários golpes com o facão na região do abdômen dele. As informações são da CNN.

Segundo a Polícia Militar, a equipe tomou conhecimento do caso por meio de uma denúncia que relatava a prática de maus-tratos contra um cavalo. O autor do crime foi identificado sendo Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz.

O cavalo não aguentou o percurso, caiu no chão por exaustão e morreu em seguida. Ao perceber que o animal estava morto, Andrey procedeu à mutilação do animal, amputando-lhe duas patas com o auxílio de um facão. O homem ainda desferiu diversos golpes de faca na região do abdômen.

A justificativa apresentada pelo autor da ação foi a intenção de facilitar o lançamento do cadáver do animal ribanceira abaixo, já que era uma área de difícil acesso.

'Estava com álcool no corpo, diz homem que confessou ter mutilado cavalo

Em entrevista à Rede Vanguarda — afiliada da Rede Globo na região de Bananal, onde o caso aconteceu —, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz afirmou que estava "embriagado e transtornado" quando decepou duas patas do animal.

“Não foi uma decisão (cortar as patas do cavalo). Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei, por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, disse Andrey.