Vídeo mostra resgate de cavalo que caiu em poço de sete metros em Criciúma

Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde dessa segunda-feira (18), após cair em um poço de água de cerca de sete metros na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. O animal ficou preso em um espaço apertado e de difícil acesso e, para a operação de resgate, o CBMSC utilizou uma escada prolongável para acesso ao local e fitas de tração fixadas no tórax e abdômen do animal, possibilitando assim o içamento. Conforme os bombeiros, também foi necessária a utilização de uma bomba submersível elétrica para retirada da água do poço, reduzindo o risco de afogamento e facilitando a ancoragem das fitas. O cavalo foi resgatado com ferimentos leves nas pernas e um sangramento em um dos olhos, e foi entregue aos cuidados do dono em seguida.