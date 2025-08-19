Diário do Nordeste
Vídeo mostra resgate de cavalo que caiu em poço de sete metros em Criciúma

Animal ficou preso em um espaço apertado e de difícil acesso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
País
Cavalo resgatado
Legenda: Para o resgate, foram utilizadas uma escada prolongável para acesso ao local e fitas de tração fixadas no tórax e abdômen do animal
Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)

Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde dessa segunda-feira (18), após cair em um poço de água de cerca de sete metros na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. O animal ficou preso em um espaço apertado e de difícil acesso e, para a operação de resgate, o CBMSC utilizou uma escada prolongável para acesso ao local e fitas de tração fixadas no tórax e abdômen do animal, possibilitando assim o içamento. Conforme os bombeiros, também foi necessária a utilização de uma bomba submersível elétrica para retirada da água do poço, reduzindo o risco de afogamento e facilitando a ancoragem das fitas. O cavalo foi resgatado com ferimentos leves nas pernas e um sangramento em um dos olhos, e foi entregue aos cuidados do dono em seguida. 

 

 

 

