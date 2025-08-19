Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Cavalo tem patas mutiladas com facão no Interior de SP, e Polícia investiga

Nas redes sociais, artistas como Ana Castela pedem justiça ao animal

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
País
Cavalo deitado ao chão de terra batido e um outro cavalo olhando em direção a ele
Legenda: Uma imagem do cavalo chegou a ser divulgada nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma denúncia sobre a morte de um cavalo mutilado com um facão em Bananal (SP). O animal morreu. Denúncias revelaram que o tutor do animal teria cortado as patas dele após uma cavalgada na zona rural da cidade, no último sábado (16). O caso repercutiu após artistas, como a sertaneja Ana Castela, usarem as redes sociais para divulgar o caso. 

Conforme o g1, após a repercussão do caso, a polícia ouviu o tutor do cavalo, de 21 anos, e uma testemunha na tarde de segunda. Até o momento, ninguém foi preso.

Conforme Boletim de Ocorrência (B.O), em depoimento, a testemunha afirmou que ele e o tutor estavam em uma cavalgada, cada um com um cavalo, quando o animal branco ficou cansado, parou de andar e deitou no chão.

Ainda segundo o relato da testemunha, o animal ficou com a respiração fraca até cessar por completo, o que levou o tutor a acreditar que o animal tinha morrido.

A testemunha afirmou que, nesse momento, o tutor do cavalo branco disse: “se você tem coração, melhor não olhar” e em seguida o jovem tirou um facão que estava na cintura e desferiu um golpe na pata do animal, cortando-a.

Diante da situação, a testemunha disse que passou mal e foi embora do local sem o tutor, sem saber o que aconteceu a seguir.

Dono de cavalo achava que ele teria morrido de cansaço

O tutor do animal foi localizado pela polícia e também prestou depoimento. O jovem confirmou que mutilou o animal com o facão, mas ele alegou que o animal já estava morto quando fez isso.

O caso foi registrado como prática de ato de abuso a animais, com agravamento pela morte do animal e segue sendo investigado. 

Por meio de nota, a Prefeitura de Bananal disse que tomou conhecimento das imagens que circulam nas redes sociais envolvendo um cavalo vítima de maus-tratos e que trabalha com a polícia para o caso ser investigado

Artistas pedem justiça nas redes sociais

Famosos como a cantora Ana Castela, a ativista Luisa Mell e a atriz Paolla Oliveira saíram em defesa do animal nas redes — cobrando que as autoridades investiguem o caso e que os responsáveis sejam punidos.

Na rede social, Ana Castela classificou o ocorrido como uma covardia e pediu apoio popular para o caso ganhar repercussão e chegar até as autoridades.

A ativista Luísa Mell, engajada na luta contra os maus-tratos aos animais e conta com 4,1 milhões de seguidores, também fez uma postagem cobrando justiça.

No post, Luísa mostrou indignação, chamando quem mutilou o animal de "monstro" e "covarde". “Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo! Vamos pressionar! Não se calem!”, disse a ativista nas redes.

